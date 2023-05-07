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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM)  yapılan açıklamada şiddetli yağış ve saatteki hızı 70 kilometreye kadar çıkan rüzgara karşı uyarıldı.

Fotoğraf: AA

MGM’nin son değerlendirmesine göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Muğla, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Muğla, Denizli, Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevreleri, Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların ise iç ve doğu kesimlerde iki ila altı derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar

Rüzgarın ise Doğu Karadeniz’in doğusu ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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