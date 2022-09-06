Meteoroloji’den sekiz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Sekiz il için turuncu ve sarı kodlu uyarı yapıldı.

Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop ve Trabzon için sarı kodlu, Ordu ve Samsun için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Harita: MGM

Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde iki gündür etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağışlara ilave olarak, yarın da bölgede yerel kuvvetli yağışların devam edeceği öngörülüyor.

Başta heyelan tehlikesi olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde iki ila altı derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.