Meteoroloji’den sağanak alarmı: Düzce’de de kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporuna göre Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı yağmurlu olacak.

Fotoğraf: AA

Yağışların Akdeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Deprem bölgesi Düzce’yle birlikte Mersin ve Şanlıurfa için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği, kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde normallerinin üç-beş derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.