Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporuna göre Karadeniz, İç Anadolu’nun ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile batı ve doğu Akdeniz’de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya ile Samsun’da kuvvetli olması bekleniyor.

🗓20 Eylül 2022 (Salı)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/zZ6Cxsire7 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 20, 2022

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında zaman zaman kuvvetli olarak esecek.