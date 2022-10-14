Meteoroloji’den haftalık tahmin raporu: Sıcaklık azalıyor, yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık tahmin raporuna göre sıcaklıklar bugünden itibaren iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek.

Haftalık Hava Tahmini

(14 – 20 Ekim 2022)

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren azalarak iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/rAq1atkZGA — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 13, 2022

Yağışların cumartesinden itibaren Güney Doğu Anadolu dışında tüm ülkede etkili olması bekleniyor. Salıdan sonraysa batıda güneşli bir hava hakim olacak.

Bugün için yayınlanan rapordaysa şu tahminler yer aldı: ”Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz,İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara’nın güneydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.”