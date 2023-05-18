Meteoroloji’den Güneydoğu için tozlu hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu bölgesi için toz taşınımı için uyarıda bulundu.

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Uyarıda toz taşınımının bugün akşam saatlerinden itibaren başlayacağı ve cumartesi gece yarısına kadar süreceği kaydedildi.

Meteoroloji’nin uyarısı şöyle:

“Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde 18.05.2023 Perşembe akşam saatlerinden itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımının Mardin’in doğusu, Siirt, Batman, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Cuma ve Cumartesi günleri etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımı ile beraber bölgede görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, kuvvetli güney yönlü rüzgar, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”