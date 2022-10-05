Meteoroloji’den dört il için sarı kodlu uyarı: Toz taşınımı da geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ordu, Giresun, Trabzon ve Samsun için sarı kodlu uyarı yayınladı.
Yağışların Tokat, Ankara’nın güneyi, Afyonkarahisar’ın doğusu ve Konya’nın kuzeyinde de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette; Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.