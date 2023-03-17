Meteoroloji’den deprem bölgesine uyarı: Çok kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji, deprem bölgesinde yer alan şehirleri kuvvetli sağanağa karşı uyardı. Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü‘nün son değerlendirmelerine göre sağanak ve gök gürültülü yağışlar akşam saatlerinde etkisini artıracak.

Deprem bölgesinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağmur düşmesi bekleniyor.

Adıyaman geneli, Şanlıurfa’nın kuzeyi ve batısı, Kahramanmaraş’ın güneyi ve doğusu ile Gaziantep’in kuzeyi ve doğusunda yağışın çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Değerlendirmeye göre bu bölgelerde metrekareye 51 ila 75 kilogram yağmur düşecek.

Ayrıca Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın kuzey, Malatya’nın güney ve doğusunun yüksek bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı olacak.

Sel ve su baskınlarına karşı uyarı

Meteoroloji, geride kalan şiddetli yağışların ardından toprağın doyduğuna ve dere ve nehirlerin seviyelerinin yükseldiğine dikkati çekti. Sel ve su baskınları ile yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgâr ve buzlanmalara karşı uyardı.