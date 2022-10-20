Meteoroloji’den altı il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ile Artvin’i ‘turuncu’, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’uysa ‘sarı kod’la uyardı.

Harita: MGM

Yetkililer bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Sağanak beklenen diğer yerlerse şöyle: Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bitlis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ve Şanlıurfa’nın kuzey ilçeleri.

Rüzgarın Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.