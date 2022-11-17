Meteoroloji’den 39 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 39 il için sarı kod yayınlayarak gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Harita: MGM

Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul’da kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük bölümü kar yağışlı olacak. Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli lodos etkili olacak.

Hava sıcaklığının Marmara ile doğu kesimlerde iki ila dört derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.