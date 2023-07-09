Meteoroloji’den 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 il için ‘sarı’, 15 il için de ‘turuncu’ kodlu uyarı yayınladı. Bu illerde kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Harita: MGM

Yağışların; Karadeniz Bölgesi ile Kocaeli, Bilecik, Yozgat, Sivas, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara’nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz’in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde iki ila dört derece azalacak.