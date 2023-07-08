Ordu’da sağanak: Bülbül deresi taştı

Ordu’da sağanak nedeniyle debisi yükselen Bülbül Deresi’nin bazı noktalardan taşması sonucu caddeleri su bastı.
AA’nın haberine göre kentte akşam saatlerinde etkisini artan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Altınordu ilçesinde debisi yükselen Bülbül Deresi’nin belli bölümlerinden taşmasıyla Süleymanfelek ve Zübeyde Hanım caddelerini su bastı. Caddelerdeki esnaf, iş yerlerindeki su ve çamuru temizlemeye çalışıyor.
Altınordu ilçesindeki kara yolu güvenlik amacıyla Samsun ve Giresun yönlerinden polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.
Selimiye ve Nizamettin mahallelerinde de vatandaşlar yoğun su birikintileri nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadı.
Altınordu Belediyesine bağlı ekipler, tıkanan rögar ve su kanallarını açmaya çalıştı.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Polis ekipleri de bölgede vatandaşları dereye yakın yürümemeleri konusunda uyarıyor.
Sosyal medyaya taşan derenin oluşturduğu tahribata ilişkin görüntüler düştü.