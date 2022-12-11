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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den 28 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 il için ‘turuncu’, 18 il için de ‘sarı’ kodlu uyarı yaptı.

Turuncu’ kodlu uyarıda sıklıkla gerçekleşmeyen ama gerçekleştiğinde hasar ve kayıp olması muhtemel görünen hava olayları için yapılıyor. ‘Sarı’ kodlu uyarılarsa sıklıkla görülebilen ve gerçekleştiğinde ‘turuncu’ uyarıya göre daha hafif hasarların yaşanabildiğine işaret ediyor.


Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı. (AA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme şöyle: ”Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.”

Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa), Ege’de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km) şeklinde esmesi bekleniyor.

28 il için uyarı

Meteoroloji bazı kentleri de sarı ve turuncu kodla uyardı.

Turuncu kodla uyarılan kentler: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla.

Sarı kodla uyarılan kentlerse şöyle: Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bolu, Bilecik, Kütahya, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Isparta, Antalya.

Meteoroloji’den üç il için sarı kodlu uyarı

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