Meteoroloji’den 24 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirme raporuna göre hava sıcaklıkları düşüyor. 24 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Artvin, Bursa, Giresun, Hatay, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, K.Maraş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Yalova ve Osmaniye oldu.

Bartın, Sakarya, Zonguldak ve Düzce içinse turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Harita: MGM

Yağışların bu bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor.

Diğer yandan Marmara, Kuzey Ege ve orta Karadeniz çevrelerinde kuvvetli poyraz etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin dört ila sekiz derece altında seyretmesi tahmin ediliyor.