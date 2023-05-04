Meteoroloji’den 22 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün İstanbul dahil 22 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Uyarıya göre bu kentlerde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

22 ilde kuvvetli yağış bekleniyor. (AA)

Meteoroloji’nin dikkat çektiği illerde gün boyunca gök gürültülü sağanak beklenirken ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye ediliyor.

Yağışların Marmara’nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri ile Balıkesir’in kuzey ve doğusunda ve Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerdeyse 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.