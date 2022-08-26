Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi dahil 17 il için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Sarı kodlu uyarı verilen iller Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren görülecek.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.