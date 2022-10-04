Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporuna göre Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu ve Akdeniz’de gök gürültülü sağanak yağış görülecek. 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Yağışların Ordu ve Tokat çevreleri ile Yozgat’ın doğu, Sivas’ın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin bir-üç derece altında, doğu kesimlerinde üç-beş derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.