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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 il için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle: Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Van, Bayburt, Batman ve Şırnak.


Harita: MGM

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde iki ila sekiz derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu (Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum’un güney kesimleri) ile Siirt çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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