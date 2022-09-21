Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 il için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle: Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Van, Bayburt, Batman ve Şırnak.

Harita: MGM

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde iki ila sekiz derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu (Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum’un güney kesimleri) ile Siirt çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.