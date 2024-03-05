Meteoroloji'den 16 ile yağmur ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) iki ili turuncu, 14 ili sarı kodla uyardı.

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MGM Antalya ve Muğla’yı turuncu; Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Uşak ve Karaman’ı sarı kodla uyardı.

Afyonkarahisar, Ankara, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Uşak ve Karaman’da rüzgar; Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla’da hem rüzgar hem gök gürültülü sağanak yağış; Balıkesir’deyse gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Müdürlük bölge sakinlerini ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.