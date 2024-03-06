Meteoroloji'den 12 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bir ili turuncu, 11 ili sarı kodla uyardı.

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MGM Antalya’yı turuncu; Adana, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kahramanmaraş, Sivas, Tunceli, Batman ve Osmaniye’yi sarı kodla uyardı.

Müdürlük Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de gök gürültülü sağanak yağış; Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Sivas, Tunceli ve Batman’da yağmur ve kar bekliyor.

MGM bölge sakinlerini sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yüksek kesimlerinde tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.