Meteoroloji’den 11 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ ve Yalova için turuncu kodlu uyarı verilirken, Bilecik, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Harita: MGM

Yetkililer uyarı yapılan kentlerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Diğer yandan İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Hatay’ın kıyı, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı ve iç kesimlerde iki ila dört derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

