Meteoroloji’den 11 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Belirtilen bölgelerdeki yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Uyarı yapılan iller şöyle: Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova.

Harita: MGM

Sabah saatlerinde başlayacak kuvvetli yağışların etkisini, bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.