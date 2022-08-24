Meteoroloji’den 10 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beş il için sarı beş il için de turuncu kodlu uyarı yayınlandı. Belirtilen bölgelerdeki yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Harita: MGM

Meteoroloji günlük tahmin raporuna göre şu bölgelerde sağanak yağış bekleniyor: Marmara, Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Göller Yöresi, Kırıkkale ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batı ve Hatay’ın kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın güneyi ile Tekirdağ, Edirne’nin güneyi, İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bilecik, Yalova, Kütahya, Manisa ve İzmir için sarı kodlu uyarı verildi. Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa içinse turuncu uyarı yayınlandı.