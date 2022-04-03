Meteoroloji uzmanı, canlı yayında çocuklarını arayıp uyardı

ABD’deki TV kanalı NBC’nin başkent Washington’daki meteoroloji servisinin başındaki isim Doug Kammerer, hava durumunu anlattığı canlı yayın sırasında cep telefonuyla çocuklarını arayıp uyardı.

Fotoğraf: CNN International

Kammerer, ekrandaki haritaya işaret ederek kent için bir hortum uyarısı yapıyordu. İzleyicilere hortumun nereye doğru ilerlediğini anlatırken evinin bulunduğu Chevy Case’e yaklaştığını gördü.

“Şu anda evime çok yakın, tam üzerinden geçecek” diyen Kammerer, cep telefonunu eline aldı ve oğlunu aradı. Ona, “Hortum yaklaşıyor. Kardeşini de alıp en alt kattaki yatak odasına gitmeni istiyorum. 10-15 dakika süreyle oradan çıkmayın. Görüşürüz” dedikten sonra telefonu kapatıp kenara koydu ve dikkatini yeniden izleyicilere verip durumu anlattı.

“Çocuklarımı uyarmak zorundaydım. Biliyorum beni izlemiyorlar ve bilgisayarda oyun oynuyorlar” diyen Kammerer, izleyicileri de dikkatli olmaları konusunda uyardı.