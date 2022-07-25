Meteoroloji günlük tahmin raporu: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

🗓25 Temmuz 2022 (Pazartesi)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Trakya'da biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, ⤵️ pic.twitter.com/LhKBIRgbZB — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 25, 2022

Günlük tahmin raporuna göre kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli’yle birlikte zamanla Van’ın doğu kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Trakya’da biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgârın, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.