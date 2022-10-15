Meteoroloji günlük tahmin raporu: 15 kentte kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporuna göre 15 kentte kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in kuzeyi ile Antalya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Muğla ve Antalya için sarı kodlu uyarı var.

Maden felaketinin yaşandığı Bartın Amasra’da ise sıcaklık 19 derece olacak, yağış beklenmiyor

🗓15 Ekim 2022 (Cumartesi)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/NR8LiPp9hV — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 15, 2022

Rüzgarın Marmara ve Batı Karadeniz’in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması çağrısı yapıldı.