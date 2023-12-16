Meteoroloji 17 kenti sarı ve turuncu kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul ve İzmir’in de olduğu 17 kenti ‘sarı’ ve ‘turuncu’ kodla uyardı.

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Sarı kodlu iller şöyle:

Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Manisa ve Muğla’da kuvvetli yağış bekleniyor.

İstanbul, Bursa, Edirne, İzmir, Tekirdağ’da kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor.

Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Turuncu kodlu iller şöyle:

Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli’de kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor.

Bu kentlerdeki vatandaşlara ‘sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun’ çağrısı yapıldı.