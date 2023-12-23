Meteoroloji 10 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz’de saatteki hızı 105 kilometreye çıkan tam fırtına beklendiğini duyurdu. 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde hava durumunun çok bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Batman, Bitlis, Siirt ve Van.
Turuncu kodlu uyarı yapılan iller: Şırnak ve Hakkari.
İstanbul’da fırtına
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi.