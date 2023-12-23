Meteoroloji 10 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz’de saatteki hızı 105 kilometreye çıkan tam fırtına beklendiğini duyurdu. 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde hava durumunun çok bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Batman, Bitlis, Siirt ve Van.

Turuncu kodlu uyarı yapılan iller: Şırnak ve Hakkari.

İstanbul’da fırtına

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi.