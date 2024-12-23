Mete Kaan Kaynar: Vedat hoca öyle bir silkti ki CHP'li belediyeleri, haciz kararları ardı ardına geldi

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“Bilmem, nasıl anlatsam/ The Reis, inanmış adam. Fakat onun ben/inandıklarının hepsine inanmıyorum.” hepsi bu; yoksa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müdürü Vedat Işıkhan’a hitaben öyle “dile biber” manada “Belediyeleri daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var.” diyecek biri değil. Siz bakmayın Bahçeli’nin “Hans, Toni, Coni…” sakilliğine; o da, temizlemek, ucundan tutup çırpmak anlamlarında Erdoğan’ı övmüştü ama mikrofon gördüğünde şîrâzesinden çıkıyor zaar.

Erdoğan’ın “kararlı silkme” tavsiyesini emir telakki eden Vedat Hoca da öyle bir silkti ki CHP’li belediyeleri; haciz kararları ardı ardına geldi. Akabinde Erdoğan AKP Kocaeli İl Kongresi’ndeki konuşmasında CHP’li belediyeleri silkme kararlığını bir kez daha vurguladı: “SGK’ya borcunu ödemeyen, dahası borç üstüne borç yapan, bundan da hicap duymayan belediyeleri silkelemeye devam edeceğiz.” Özgür Özel mevzûu anlamadı mıdır nedir, Erdoğan’a “Zeytin mi silkeliyorsun?” diye soruyor; hoş, Ege çocuğudur Özel, zeytinin makinayla silkildiğini helbet biliyordur. İmamoğlu ise“…burası güreş meydanı mı da birbirimizi silkeleyeceğiz?” demiş Sancaktepe’deki mitingte.

CHP’de parti içi gerilim had safhada! Partili yetkililer nasıl silkilmek istendikleri konusunda da anlaşamadılar! Son noktayı, Tarihi Kentler Birliği’nin Ankara’da düzenleyeceği UNESCO Buluşması’na basının sorularını yanıtlayan Mansur Başkan koymuş, “Aslında halkı silkelemek istiyorlar.” 25 Ağustos 1975’te Uğur Mumcu, Cumhuriyet’teki yazısında (Sesleniş) “Vurulduk ey halkım unutma bizi!” diyordu. Şair Eşref hesabı: “Eski Türkiye’de söz söylemek memnu idi; vururlardı ağzını açsa adamı! Devr-i hürriyetteyiz şimdi, değişti kaide. Söyletirler evvela, sonra silkerler ananı”; bir nev’i Kenan Doğulu’nun “shake it up” şekerim durumu: Lafın özü; vurulmak eskidendi, şimdi silkilmek, çırpılmak moda.

Mete Kaan Kaynar’ın yazısı