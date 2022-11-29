Meta’ya 265 milyon avroluk ‘güvenlik ihmali’ cezası

İrlanda’nın denetim kuruluşu Veri Koruma Komisyonu (DPC), sosyal paylaşım platformu Facebook’un çatısı altında olduğu Meta’ya müşterilerinin verilerinin gizliliği konusundaki ihmalleri nedeniyle 265 milyon avro para cezası verdi.

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Denetim kuruluşundan yapılan açıklamada, Avrupa’daki operasyonlarının yönetim merkezi İrlanda’nın başkenti Dublin’de olan Meta’nın yaklaşık 500 milyon müşterisinin bazı verilerinin sızdırılmasına ilişkin güvenlik ihmali olduğu bildirildi.

Açıklamada, kararın, AB içindeki diğer tüm veri koruma denetleme makamlarıyla işbirliği de dahil olmak üzere kapsamlı bir soruşturma sürecinin ardından alındığı kaydedildi.