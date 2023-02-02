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Yaramazlara biraz batar!

Meta’nın geliri düşmesine rağmen beklentileri aştı

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta, geçen yılın 4’üncü çeyreğinde elde ettiği 32,2 milyar dolarlık gelirle piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Fotoğraf: Reuters

Meta, Ekim-Aralık 2022 dönemine ait bilançosunu açıkladı.


Buna göre, şirketin geçen yılın 4’üncü çeyreğinde elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 azalarak 32,2 milyar dolara geriledi. Meta, 2021’in 4’üncü çeyreğinde 33,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin geliri bu dönemde yaşanan düşüşe rağmen 31,5 milyar dolar olan piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Meta’nın geliri 2022 genelindeyse bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 azalarak 116,6 milyar dolara geriledi.

Şirketin kârı geçen yılın son çeyreğinde yüzde 55 azaldı

Meta’nın net kârı da geçen yılın 4’üncü çeyreğinde yüzde 55 azalışla 4,7 milyar dolara geriledi. Şirket, 2021’in son çeyreğinde 10,3 milyar dolarlık kâr açıklamıştı.

ABD’li teknoloji şirketinin 2022 yılında elde ettiği net kâr ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 41 azalarak 23,2 milyar dolara indi.

Şirketin 2021’in 4’üncü çeyreğinde 3,67 dolar olan hisse başına kârı da geçen yılın aynı döneminde 1,76 dolara düştü.

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