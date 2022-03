Metal grubu Manowar, üç yıl aradan sonra yeniden Türkiye’ye geliyor

Metal tarihinin en büyük gruplarından Manowar, üç yıl aradan sonra yeniden Türkiye’ye geliyor.

Fotoğraf: Magic Circle Entertainment

Grubun Instagram üzerinden duyurduğu konser, 18 Haziran 2022’de İstanbul Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek.

Şarkıları, tutkuları ve hırslarıyla müzik dünyasında büyük etki yaratan grup, konserde Battle Hymns, Into Glory Ride, Triumph Of Steel, Kings Of Metal ve Warriors Of The World’ün de aralarında bulunduğu sekiz ölümsüz albümden seçilen bir setlist çalacak.

Grubun “Bu, Türk Manosavaşçılarına hak ettikleri yüzleri eriten sonik patlamayı verecek!” diyerek duyurduğu konserin biletleri satışa çıktı.