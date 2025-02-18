Meta, denizin altına 50 bin kilometre internet kablosu döşeyecek

Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın çatı şirketi Meta, denizin altına 50 bin kilometre internet kablosu döşeyeceğini duyurdu.

Fotoğraflar: Meta

BBC’nin haberine göre ABD, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve diğer bölgeleri birbirine bağlayacak kablo projesi tamamlandığında dünyanın en uzun denizaltı kablosu olacak.

Meta, ‘Project Waterworth’ adlı projeyle yapay zeka (AI) ve bu teknolojiyi destekleyen altyapılar da dahil sosyal medyanın ötesine geçerek teknoloji alanındaki varlığını genişletmeyi hedefliyor.

Milyarlarca dolarlık yatırımla proje, dünyanın ‘dijital otoyollarındaki’ bağlantıyı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Şirketin açıklaması şöyle:

“Proje, ekonomik işbirliğini artıracak, dijital kapsayıcılığı teşvik edecek ve bu bölgelerdeki teknolojik gelişmelere fırsat sunacak.”

Deniz altı kabloları, dijital hizmetleri çalıştırma ve verileri hızla aktarma açısından giderek daha önemli hale geliyor.

Mevcut istatistiklere göre küresel internet trafiğinin yüzde 95’ten fazlası deniz altı kablolarıyla sağlanıyor. TeleGeography’nin verilerine göre 600’den fazla kamuya açık deniz altı kablo sistemi bulunuyor.

Bunlardan biri de Meta’nın Orange, Vodafone ve China Mobile gibi mobil operatörlerle desteklediği ve 45 bin kilometre uzunluğundaki 2Africa kablosu.

Verilerimiz kablolarla nasıl aktarılıyor?

BBC’nin haberine göre deniz tabanında 1,4 milyon kilometre uzunluğunda telekomünikasyon kablosu bulunuyor.

Uç uca eklendiğinde Güneş’in çapı kadar bir alana yayılan bu kablolar, tüm dijital verilerin yüzde 99’unun aktarılmasını sağlıyor.

Ancak bu kablolar, bu kadar önemli bir iş için şaşırtıcı derecede ince. Çapları genellikle 2 santimden biraz daha fazla veya en fazla bir hortum genişliğinde oluyor.

Deniz altı internet kabloları haritası. Görsel: submarinecablemap.com

Eğer 1929’daki depremin neden olduğu büyük kesinti bugün yaşansaydı Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki iletişim tamamen sıfıra inerdi.

Ancak, Uluslararası Kablo Koruma Komitesi’nin deniz danışmanı olan Mike Clare “Mevcut kablo ağı çoğunlukla oldukça dirençli” diyor.

“Kablolarda her yıl 150 ila 200 hasar yaşanıyor. Ancak 1,4 milyon kilometreyle oranlayınca bu çok fazla değil ve hasar meydana geldiğinde hızlı bir şekilde onarılabiliyor”