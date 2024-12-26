AB, Baltık Denizi'nde kopan kablolardan Rusya'yı sorumlu tuttu

Avrupa Birliği (AB), Finlandiya ve Estonya arasındaki elektrik şebekesindeki ve Baltık Denizi’ndeki internet kablolarındaki kesintiden Rusya’yı sorumlu tuttu.

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Finlandiya’da dün yerel saatle 12.26’da elektrik şebekesinde kesinti olduğu duyurulmuştu.

Aynı gün, Baltık Denizi’nin altındaki dört telekomünikasyon kablosunun bağlantısının da kesildiği belirtilmişti.

Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri kesinti anında bölgeden Rusya’nın ‘gölge filosuna’ ait olduğu düşünülen gemilerinden birinin geçtiğini iddia etmişti.

Ekipler, gemiyi kıyıya yönlendirdikten sonraki incelemelerinde gemi çapalarının yerinde olmamasının ‘şüpheli’ olduğunu kaydetmiş, kablolardaki hasarın çapalar nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtmişti.

Olayın ardından bugün Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve ‘altyapıya şüpheli müdahalelere kesin yanıt vereceklerini’ söyledi.

Diğer taraftan Avrupa Birliği ise hem Finlandiya’nın tutumunu destekledi hem de Avrupa’nın altyapısına saldırılar nedeniyle ‘Rusya’ya ek yaptırımlar hazırlanacağı’ vurgusu yaptı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından şunları söyledi:

“Dünkü Baltık Denizi olayı, AB altyapısına tehditleri ortaya çıkarıyor. Finlandiya’nın tutumunu takdir ediyoruz. Finlandiya, Estonya ve Almanya’nın yanındayız. Avrupa’nın deniz altı kabloları da dahil olmak üzere kritik altyapılarının ortak korumasını artıracağız.”

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise Rusya’nın gölge filosuna karşı yaptırımlar önereceklerini söyledi:

“Baltık Denizi’ndeki olay, altyapılara şüpheli saldırıların sonuncusu. Söz konusu şüpheli gemiyi inceleme konusunda hızlı hareket eden Finlandiya makamlarını takdir ediyoruz.

Şüpheli gemi, güvenliği ve çevreyi tehdit eden Rusya’nın gölge filosunun bir parçasıdır. Bu filoyu hedef almak için yaptırımlar da dahil daha fazla önlem alacağız.”

Rusya’nın, Batı ülkelerinin yaptırımlarına karşı petrol ve malları gizlice taşımak için elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan bir ‘gölge filo’ kurduğu iddia ediliyor.