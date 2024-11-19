Baltık Denizi’nde hibrit savaş ihtimali: İki internet kablosu kesildi

Baltık Denizi’ndeki Litvanya ile İsveç’i ve Finlandiya ile Almanya’yı birbirine bağlayan iki denizaltı internet kablosu kesildi.

Fotoğraf: TRT Haber

TRT Haber‘in aktardığına göre Litvanya’nın Telia şirketi, sorunun ekipman arızasından kaynaklanmadığını, fiber optik kabloda fiziksel hasar olduğunu açıkladı.

Litvanya devlet medyası da İsveç-Litvanya kablosunun Litvanya’nın internet kapasitesinin yaklaşık üçte birini taşıdığını ve kesintinin ardından kapasitenin yeniden sağlandığını açıkladı.

Aynı bölgede Finlandiya ile Almanya’yı bağlayan ‘C-Lion’ kablosunda da kesinti yaşandı.

Cinia’ya ait bu kablo, Finlandiya ile Orta Avrupa arasındaki tek doğrudan hat.

Yaklaşık bin 200 kilometre uzunluğundaki kablo, önemli gaz boru ve enerji hatlarıyla paralel bir rotaya sahip.

‘C-Lion’ kablosunun onarımı için bölgeye bir gemi sevk edildi ancak hava koşulları nedeniyle sürecin birkaç hafta süreceği tahmin ediliyor.

Kesintilere ilişkin açıklama yapan Finlandiya ve Almanya dışişleri bakanları hibrit savaş ve sabotaj ihtimaline işaret ettiler.

ABD, Rusya’nın denizaltı kabloları çevresinde askeri hareketliliğini arttırdığını tespit etti.

Nisan 2023’te Norveç, İsveç, Danimarka, ve Finlandiya’nın devlet yayın kuruluşları tarafından yapılan bir araştırma, Rusya’nın bölgede casus gemilerden oluşan bir filosu olduğunu ileri sürmüştü.