‘Meselem halkın sofrası’ diyen CHP liderinden ‘merak uyandıran’ paylaşım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin en önemli meselesinin ‘halkın sofrası’ olduğunu belirterek ‘önemli adımlar atacağını’ duyurdu.
TÜİK, enflasyonu yıllık bazda yüzde 19,89 olarak açıklamıştı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise 12 aylık enflasyonu yüzde 49,87 hesapladığını duyurmuştu.
CHP lideri, gerçek enflasyonun yüzde 40’ın üzerinde olduğunu belirterek, ‘şahsım’ diyerek andığı cumhurbaşkanının kendilerini unuttuğunu kaydetti.
Kılıçdaroğlu şunları yazdı: “Biz varız ve buradayız. Benim en önemli meselem halkımın sofrasıdır. Bazı önemli adımlar atacağız.”