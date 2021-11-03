‘Meselem halkın sofrası’ diyen CHP liderinden ‘merak uyandıran’ paylaşım

TÜİK "Enflasyon %19.89" demiş. Halk çarşı pazarda gerçeği net görüyor. Gerçek enflasyon %40'ın üzerinde. Şahsım ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı ama unuttukları bir şey var. Biz varız ve buradayız. Benim en önemli meselem halkımın sofrasıdır. Bazı önemli adımlar atacağız.