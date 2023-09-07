Mersin’de mağarada mahsur kalan ABD’li araştırmacıyı kurtarma çalışmaları sürüyor

Mersin’de Morca Düdeni’nde yürüttükleri araştırma sırasında mağara içinde mide kanaması geçiren ABD’li mağarabilimci Mark Dickey’i kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Türk ve uluslararası mağara kurtarma uzmanları bin metre derinliğindeki mağarada mahsur kalan Amerikalı araştırmacıya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa Mağara Kurtarma Derneği’nin internet sitesinde, 40 yaşındaki Mark Dickey’nin mağarayı tek başına terk edemediği belirtildi.

Amerika’nın Sesi Türkçe’de yer alan habere göre Dickey, birçok uluslararası keşif gezisine katılımı nedeniyle ‘yüksek eğitimli’ bir mağara araştırmacısı veya mağarabilimci olarak tanınıyor ve kendisini de bir ‘mağara kurtarıcısı’ olarak tanımlıyor.

Dickey aynı zamanda derneğin tıbbi komitesinin de başkanı.

Keşif gezisindeydi

Dickey, kanama geçirdiğinde Anadolu Mağaracılık Grubu Derneği (ASPEG) için 1276 metre derinliğindeki Morca mağara sisteminin haritasını çıkaran bir keşif gezisindeydi. Dickey’nin bulunduğu konum bin metreydi.

Anadolu Mağaracılık Grubu Derneği’nden Yusuf Ögrenecek, Dickey’nin durumunun istikrara kavuştuğunu ve iyiye gittiğini söyledi. Dickey’nin moralinin iyi olduğunu, mağarayı sedyeyle mi yoksa kendi gücüyle mi terk edeceğine doktorların karar vereceğini söyledi.

Uluslararası kurtarma ekipleri de devrede

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nin (UMKE) Dickey’i mağara sisteminden çıkarmaya yönelik bir plan üzerinde Türk ve uluslararası mağaracılarla birlikte çalıştığı belirtildi

Kurtarma çalışmalarına doktorlar, Dickey’le ilgilenen sağlık görevlileri ve deneyimli mağaracıların da aralarında bulunduğu 170’den fazla kişinin katıldığını söyleyen Öğrenecek, kurtarma operasyonunun iki ila üç hafta kadar sürebileceğini de sözlerine ekledi. Ancak duruma göre daha kısa da sürebilir.