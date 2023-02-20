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Yaramazlara biraz batar!

Mersin’de eğitime bir gün ara

Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklükteki depremlerin hissedildiği Mersin’de eğitime bir gün ara verildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerin ardından artçı depremler sürerken bölge bu kez da Hatay merkezli iki depremle sarsıldı. Son güncellemeye göre en az üç kişi hayatını kaybetti, 213 kişiyse yaralı.


Mersin Valiliği’nin Twitter hesabından şunlar yazıldı: “Mersin İlimiz genelinde 21.02.2023 Salı günü eğitim öğretime (1) gün ara verilmiş, okullar tatil edilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır.”

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