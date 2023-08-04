Mersin: CHP’lilerin büyük çoğunluğu Vahap Seçer’i istiyor

ORC Araştırma’nın anketine göre Mersin’de CHP seçmeninin büyük çoğunluğu belediye başkanı Vahap Seçer’i tekrar başkan olarak görmek istiyor.

Fotoğraf: Facebook

Şirketin 27 Temmuz – 1 Ağustos arası düzenlediği araştırma Twitter’dan yayımlandı.

“Mersin büyükşehir belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz” açık uçlu sorusunun sorulduğu ankette CHP’li seçmenler en çok yüzde 57,5’le Vahap Seçer’i işaret etti.

Öte yandan CHP’nin bir önceki seçimde ittifak kurduğu İYİ Parti’nin seçmeni yüzde 47,4’le eski Mersin belediye başkanı Burhanettin Kocamaz’ın ismini verdi.

2014’te MHP’den seçilen Kocamaz Aralık 2018’de İYİ Parti’ye geçmiş ve yerel seçimlerde tekrar başkan adayı olacağı açıklanmıştı. Ama partinin il yönetiminin YSK’ya listeyi geç teslim etmesi nedeniyle Kocamaz aday olamamıştı. İl yönetimi görevden alınmıştı.

Ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gereken aşağıdaki bilgiye ulaşılamadı: