Mersin Bozyazı’daki orman yangını kontrol altında, Aydıncık’ta müdahale sürüyor

Mersin’in Bozyazı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı, Aydıncık ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Fotoğraf: AA

Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi’ndeki kızılçam ormanında dün çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

AA’nın aktardığına göre ekiplerin müdahalesi sürerken alevler, Yenikaş Mahallesi’ndeki yerleşim yerlerini ve seraları tehdit etmeye başladı.

Dün, Bozyazı ilçesinde, muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi’nde çıkan yangın sonrası soğuma çalışmaları devam ediyor.

Mersin’in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde dün orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.