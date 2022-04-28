Merriam-Webster’ı ‘cinsiyetle ilgili tanımlamalar’ından dolayı tehdit eden kişi tutuklandı

ABD’nin California eyaletinde yaşayan bir kişi, sanal ortamdaki sözlüklerinin ‘cinsiyetle ilgili tanımlamalar’ içermesi nedeniyle, yayıncı Merriam-Webster’ı tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraf: CNN International

Jeremy David Hanson’ın (34), geçen yıl, merkezi ABD’deki şirket tarafından yayınlanan sözlüklerdeki ifadeler nedeniyle, internet adresindeki ‘bize ulaşın’a tıklayıp defalarca tehdit etti. Polis, kullanıcı adının izini sürerek Hanson’ın kimliğini belirledi.

Sözlükteki, ‘kadın’ (woman), ‘kız’ (girl) gibi kelimelerin tanımlama biçimlerine tepki göstererek şirket ve çalışanlarını şiddet uygulamakla tehdit eden Hanson hakkında dava açıldı. Hanson, suçlu bulunursa beş yıla kadar hapis ve 250 bin dolar (3,7 milyon lira) para cezası alabilir. Polis, kullanıcı adının izini sürerek Hanson’ın kimliğini belirledi.

Hanson’ın ‘@anonYmous’ (isimsiz) kullanıcı adıyla yolladığı mesajlardan bazıları şöyle:

”Bunu sahte tanımı yapan gerizekalı vurulmalı. Bilimi inkar ederek İngiliz diline zarar veren bu Marksistlerden bıktım…

Merriam-Webster’ın merkezi vurulmalı ve bombalanmalı…

Bu şeytani Marksistlerin hepsi öldürülmeli.”

ABD Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) Joseph R. Bonavolonta şunları söyledi: ”Herkes her konuda fikrini söyleme, kendisini ifade etme konusunda özgürdür. Ancak insanları ölümle tehdit etmek elbette bu kapsama girmez. Bu tarz nefret söylemi ve tehdit içerenler hakkında gereken yapılır. ”