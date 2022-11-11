Merkez Bankası cari açığı 27 milyar dolar törpüledi

Cari açık eylülde beklentilere paralel 3 milyar dolar olurken, Merkez Bankası (MB) son 10 yıla ilişkin toplam 26,8 milyar dolarlık iki revizyon yaptı.

Bu revizyonla birlikte MB verilerine göre, 12 aylık cari açık da 39,2 milyar dolara ulaşarak dört yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

MB verilerine göre cari açık eylülde 2,97 milyar dolar oldu. Reuters anketindeki beklenti 2,85 milyar dolar açıktı.

Cari denge 2021 için 13,93 milyar dolar açıktan 7,26 milyar açığa revize edildi.

MB, ödemeler dengesi içerisindeki hizmetler dengesi/seyahat/gelir kalemi ve birincil gelir dengesi/ücret ödemeleri/gider kalemlerinde toplam iki revizyon yaptı. Konu hakkındaki açıklamada, “İki revizyon sonucunda ‘cari işlemler hesabı’ revize edilen dönemde toplam 26,8 milyar doları artı yönlü güncellenmiştir” dendi.

Revizyon sonrasında seyahat gelirleri 2012–2022 ağustos dönemi için toplam ’22,4 milyar dolar yukarı yönlü’ olarak değiştirildi.

Diğer revizyondaysa birincil gelir dengesi ücret ödemeleri gider kalemi, 2017-2022 ocak-ağustos arasında ‘4,4 milyar dolar aşağı’ güncellendi.

Turizim istatistikleri değiştirildi

MB revizyonu “Yeni veri kaynakları sisteme entegre edilmiş, metodolojik iyileştirmeler gerçekleştirilmiş ve 2012 yılına kadar geriye dönük olarak turizm istatistikleri güncellenmiştir” açıklamasıyla anlattı.

TÜİK revizyonu sonrası ekonomistler son 10 yıl için 20 milyar doların üzerinde bir etki yaratabilecek revizyonun bugün açıklanacağını hesaplıyorlardı.