Merkez Bankası, bankaların ‘fazla’ dövizine Londra faizi verecek

Merkez Bankası (MB), bankaların fazla yabancı para zorunlu karşılık tesislerine yüzde 4,5 faiz ödeyecek.
Reuters’ın haberine göre Merkez Bankası, bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri haricinde yurt içinde tutacakları yabancı para cinsinden hesaplara yüzde 4,5 faiz ödeyecek.
Bankalar yurt dışında tuttukları dövizler için yüzde 4,3 oranında LIBOR faizi (Londra para piyasalarında bankalar arası borç verme faiz) alıyordu.
Bankaların talebi üzerine çalışma yapan Merkez Bankası, yurt dışında tutulan dövizlerin yurt içine getirilmesi durumunda, zorunlu karşılık tutarının üzerindeki yabancı para cinsinden hesaplara yüzde 4,5’lik bir faiz verecek.
Faiz, Türk Lirası cinsinden ödenecek.
Kaynaklar, bankaların yurt içinde döviz toplamasını gerektirecek bir durum olmadığa işaret edip yurt dışında bulunan fazla dövizin Merkez Bankası’nda tutulması halinde faiz getirisinden faydalanılacağını kaydetti.
Kaynaklar, yüzde 4,5’lik faizin, zorunlu karşılık tutarının üzerinde getirilen döviz için verileceğine de vurgu yaptı.