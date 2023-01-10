MB, bankaların menkul kıymet yükümlülüklerini genişletti

Merkez Bankası (MB) bankalar için mevduatta TL payının hesaplamasında kullanılacak formüle türev ürünlerle repoları dahil etti, menkul kıymet tesisi yükümlülüklerini genişletti.

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MB‘nin bankalara gönderdiği uygulama talimatında TL mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki payı hesaplamasında gerçek ve tüzel kişilere ilişkin formüller yer aldı.

Bankaların TL mevduatın tüm mevduat içindeki payına göre yüzde 10 tahvil yükümlülüğü tutma zorunluluğu bulunuyor. Formüllere bankaların müşterileriyle vadede döviz alım işlemi içeren ‘finansal türev işlemler yapılarak menkul kıymet tesisine tabi yabancı para yükümlülüklerin bilanço dışına çıkarılmasına neden olacak nitelikteki işlemler’ dahil edildi.

TL’nin tüm mevduat içerisindeki payının hesaplanmasında kullanılacak formüle; TL repo işlemleri, pay ve payda bölümüne artı olarak, türev işlemler pay bölümünde eksi olarak, yabancı para repo ise payda bölümüne artı olarak eklendi.

MB’nin değişikliklerden menkul kıymet tesisine ilişkin olanlar 27 Ocak, yabancı para komisyonları 20 Ocak’tan geçerli olacak. Bildirimler 13 Ocak’ta başlayacak.

Menkul kıymet tesis oranı, ilgili mevduatlar için yüzde 10 seviyesinde ancak bu oranda TL payının yüksek olduğu bankalar için indirim, düşük olduğu bankalar için ise artırım yapılıyor.