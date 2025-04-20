Meriç Nehri'nde kaybolmuştu: 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Edirne’de, yüzmek için Meriç Nehri’ne girip kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.
Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarındaki kum ocağı mevkisinde iki çocuk yüzmek için nehre girdi.
Bir süre sonra çocuklardan biri, nehirde gözden kayboldu. Arkadaşını göremeyen çocuk, çevredekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler botlarla nehirde arama çalışması başlattı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polislerin yaptığı çalışma sonucu 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Çocuğun cesedi ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna götürüldü.