Diken

Yaramazlara biraz batar!

Meriç Nehri'nde kaybolmuştu: 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Edirne’de, yüzmek için Meriç Nehri’ne girip kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.

Fotoğraf: AA

Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarındaki kum ocağı mevkisinde iki çocuk yüzmek için nehre girdi.


Bir süre sonra çocuklardan biri, nehirde gözden kayboldu. Arkadaşını göremeyen çocuk, çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler botlarla nehirde arama çalışması başlattı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polislerin yaptığı çalışma sonucu 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Çocuğun cesedi ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Altı gündür aranıyordu: Yedi yaşındaki Cumali Timi’nin cansız bedeni bulundu

SON HABERLER

Sadakatle kör edilmiş adalet

Adaletsizlik her zaman baskıyla değil, bazen de inandırılmış kalabalıklarla büyür. İnsan sadece korktuğu ya da çıkarları için susmaz; bazen inandığı için de görmez.

Yapay zekaya nazik davranmak mantıklı mı?

Bir X kullanıcısı, OpenAI CEO’su Sam Altman’a, yapay zekaya karşı nazik olmanın enerji tüketimine nasıl yansıdığını sordu. Altman bunun milyonlarca dolara mal olduğunu söyledi.