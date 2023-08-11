Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna itiraz yine reddedildi

Katıldığı televizyon programında söylediği sözler nedeniyle tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutukluğuna itiraz bir kez daha reddedildi.

Merdan Yanardağ. (YouTube)

TELE1’in haberine göre İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, itiraz talebini inceledi, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kararda ayrıca adli kontrol tedbirinin ‘yetersiz kalacağı’ savunularak ‘kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller’in olduğu öne sürüldü.

Yanardağ, TELE1’de yayınlanan ‘4 Soru 4 Yanıt’ programda sarfettiği sözler nedeniyle 27 Haziran’da hâkim Ramazan Çiçek tarafından tutuklanmıştı. Savcılık, iddianamede Yanardağ’ın ‘suçu ve suçluyu övme’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak‘ suçlarından 10,5 yıla kadar hapsini istedi. Yanardağ, İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 Ekim’de hâkim karşısına çıkacak.

Sekiz yıl daha hapsi isteniyor

Bunun yanında İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede Yanardağ’ın 10 Nisan 2022 ve 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında BirGün gazetesinde yayınlanan yazılarıyla zincirleme bir şekilde ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işlediğini savunulmuş ve sekiz yıl iki aya kadar hapsi istenmişti.

Yanardağ’ın sözleri

Yanardağ’ın AKP’li Galip Ensarioğlu’nun ‘çözüm süreci’ sözlerini eleştirdiği programdan bir bölüm, yine AKP milletvekili Mehmet Ali Çelebi tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı. Yanardağ, Çelebi’nin paylaşımı sonrası sosyal medyada hedef haline gelmişti. Çelebi’nin yayınladığı videoda Yanardağ şunları söylüyor: “Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Ailesi ve avukatyla bile görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru gören, çözümleyen son derece zeki bir kişidir.”

Ancak Çelebi’nin yayınladığı video, tüm programın sadece küçük bir kısmı. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de TELE1 hakkında inceleme başlattıklarını belirterek Twitter’dan şunları yazmıştı: “Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine TELE1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Yanardağ, Şahin’e verdiği yanıtta AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’na dikkat çekerek şöyle yanıt demişti: “Ebubekir bey, kimseyi öven yok. Tam tersine, Apo’yu öven ve yeni bir çözüm sürecinin yolunu döşeyen AKP milletvekili Galip Ensarioğlu’nun çözüm sürecine ilişkin açıklamalarını eleştiren bir program var. Seçim sürecindeki gibi, montaj videolara dayanarak bahane aramayın.”