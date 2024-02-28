Mensur Akgün: Trump 2.0’a hazır mıyız

Donald Trump gelecek yıl başından itibaren görevi Biden’dan devralmaya, onun deyişiyle eski başkana kovuldun demeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta Güney Carolina’da oyların yüzde 60’ını alarak ard arda dört eyalette birden kazandı. Gelecek hafta da 16 eyalette aynı performansı sergilemesi bekleniyor. Partisi belli ki onu destekliyor, hakkında açılan her dava gücünün pekişmesine yol açıyor.

Demokratların kerhen adayı Biden ise benimsediği politikalarının yanı sıra yaşı, gafları ve hafızasıyla kendi seçmenine bile güven vermiyor. Eğer azı hukuki, çoğu siyasi davalardan ya da siyaset dışı başka nedenlerden dolayı devre dışı kalmazsa Trump’ın yeni ve daha güçlü iddialarla Ocak ayı itibarıyla dünyanın en etkili ve aynı zamanda sorun çıkartma potansiyeli en yüksek ülkesinin başkanlık koltuğuna oturması kesin gibi.

Mensur Akgün’ün yazısı