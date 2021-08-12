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Yaramazlara biraz batar!

Memura ilk zam teklifi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin memur maaşına ilişkin ilk zam teklifini duyurdu.

Buna göre hükümet, memura 2022’nin ilk altı ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci altı ayı içinse yüzde 6 artı enflasyon farkı önerdi. 2023’ün ilk ve ikinci yarıları içinse yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif edildi.


Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre, yıllık enflasyon yüzde 18,95’le 26 ayın zirvesine çıkmıştı.

Bilgin ayrıca 3600 ek gösterge için “Bu sözleşme döneminde çözülmesini istiyoruz” dedi.

Sendikalar ne istemişti?

Memur-Sen, memur ve memur emeklilerine 2022 yılı için yüzde 21, 2023 için yüzde 17 artış isterken, kamu görevlilerine ayrıca toplam yüzde 6 refah payı talebinde bulunmuştu.

Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen net 600 lira telafi artışının yanı sıra 2022 yılı için yüzde 21 zam ve yüzde 3 refah payı, 2023 yılı için yüzde 17 zam ve yüzde 3 refah payı talep etmişti.

Ayrıca dün varılan anlaşma sonucunda kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltilmişti. Ücretlere 2021-2022’nin ilk altı ayı için yüzde 12, diğer altı aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.

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