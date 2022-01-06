Memur-Sen: Açlık sınırı 3 bin 526, yoksulluk sınırı 10 bin 119 lira

Memur-Sen Konfederasyonu’nun açlık sınırı 3 bin 526 lira olarak belirlendi.

Araştırmaya göre Aralık 2021’de dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı ise 10 bin 119 lira seviyesinde.

Aralık ayında, bir önceki aya göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 10,60’lık bir artış görüldü.

Aralık ayında en büyük artışlar yüzde 59’la patlıcan, yüzde 49,79’la salatalık, yüzde 44,08’le buğday unu, yüzde 43,87 artışla margarin oldu.

En çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 29,47’yle karnabahar, yüzde 16,31’le portakal, yüzde 10,26’yla marul, yüzde 8,01’le kırmızı turpta görüldü.