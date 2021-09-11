Memleket Partisi’nde ‘yemek ısmarlama’ krizi

Memleket Partisi Kurucular Kurulu üyesi Mustafa Tayfun Laik’in istifa açıklamasında kullandığı “Muharrem İnce, liyakatsiz ama ‘iyi ve gurme’ dostlarıyla beraber kendi mutlu azınlığını kurmuştur” ifadesi sonrası partide bir ‘yemek ısmarlama’ krizinin yaşandığı ileri sürüldü.

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CHP’den istifa ederek ‘Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce’nin, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Memleket Partisi mayıs ayında kuruluşunu ilan etmişti.

Cumhuriyet gazetesinden Bilal Çelik‘in haberinde, Mustafa Tayfun Laik’in istifa açıklamasındaki “Ama iyi gurme” göndermesinin altında İnce’nin mesajının yer aldığı iddia edildi. Haberde, şu iddialar yer aldı:“İnce ile parti yönetim ve üyelerinin yer aldığı grupta dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Tartışmada İnce, Memleket Partisi MYK Üyeleri Fatih Pala ve Burak Savtur ile Memleket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Mert Ünlü’nün kendisine yemek ısmarlamasını basına sızdırdıklarını gerekçe göstererek bazı üyelere hakaret etti.

‘Yavşak tipleri bu partiye aldığım için çok üzgünüm’

Habere göre Muharrem İnce, gruba yazdığı mesajda, ‘Bana yemek ısmarlayan Fatih Pala, Burak Savtur ve Mert Ünlü’dür. Toplamı 10 keredir. Damak zevklerine güvendiğim için… Bunu haber yaptıracak kadar yavşak tipleri bu partiye aldığım için çok üzgünüm. Ben arkadaşlarımın yemeğini yemeye devam edeceğim çünkü gurmeler. Utanmaya gerek yok bundan. Hepsini biliyorum, rahat olun’ dedi. Mesajdaki hakarete 7-8 kurucunun tepki verdiği öne sürülürken; İnce yine gruba yazdığı mesajda, ‘kötü insanlar’ olarak nitelediği bazı üyeleri ‘ayıklayacağını’ söyledi.

Haberde ayrıca daha fazla istifanın yaşanmaması için bazı milletvekillerinin araya girdiği de iddia edildi.